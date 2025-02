Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Fiorentina: le scelte di Inzaghi e Palladino

Leggi su Internews24.com

di Redazione: ledi, per il match di San Siro. Calcio d’inizio ore 20:45Ci siamo a San Siro per, il match valido per la 24 a giornata di Serie A, che andrà in scena alle 20:45. Dopo il brutto ko nel recupero del Franchi, i nerazzurri divogliono cercare subito di tirarsi su e rimediare allo stop contro i Viola. Squadra diche vorrà sicuramente replicare il successo del primo round. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ecco ledei due tecnici:(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.