Fondi ai Comuni con Città che legge

Appignano, Camerino, Civitanova, Macerata, Pollenza, Recanati, San Ginesio e San Severino hanno ottenuto la qualificache. "Un obiettivo inserito nel programma elettorale e che può dirsi raggiunto – ha detto il sindaco di Pollenza Romoli –. Grazie alla scuola e alle associazioni che hanno collaborato con noi. Ora potremo partecipare a bandi di finanziamento specifici per accrescere la cultura letteraria in paese e dare forza al festival So.star tra i libri". Il riconoscimento è conferito dal Centro per il libro e la lettura con l’Anci. Grazie al bandoche, San Severino ha avuto 20mila euro per il festival "I racconti della Dea Feronia".