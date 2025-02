Thesocialpost.it - Follia disumana a scuola: la maestra accoltella una bimba di solo 8 anni, è tragedia

in Corea del Sud. Una docente hato una sua alunna di otto, che è poi deceduta a causa delle ferite. L’incidente si è verificato in unaelementare a Daejeon, a circa 160 chilometri a sud di Seul, secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap.Leggi anche: Alex Benedetti, morto il direttore di Virgin Radio: il dramma mentre era nel suo ufficio in centro a MilanoLe prime ricostruzioni indicano che, intorno alle 18:00 ora locale, la polizia ha trovato la quarantanovenne insegnante e la giovane studentessa sul secondo piano della, dopo che i genitori della bambina avevano segnalato la sua scomparsa al termine delle attività pomeridiane. La piccola, priva di coscienza, è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo.L’insegnante presentava ferite al collo e a un braccio ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico.