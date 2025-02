Ilpiacenza.it - Foibe, volantinaggio del Blocco Studentesco davanti alle scuole

Leggi su Ilpiacenza.it

Come ogni anno ilsi impegna per il 10 febbraio a portare avanti campagne di sensibilizzazione sul temain tutta Italia: conferenze, volantinaggi e manifestazioni. «Anche a Piacenza – commenta ilin una nota - dobbiamo mettere in campo ogni strumento a.