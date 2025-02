Romadailynews.it - Foibe: Mussolini (FI Roma), tenere viva memoria storica su vittime

Oggi, in occasione del Giorno del Ricordo, l’Italia “commemora le migliaia di persone innocenti uccise e gettate, in alcuni casi ancora vive, all’interno delle, cavita’ sotterranee presenti nelle aree carsiche della Venezia-Giulia. Una vera e propria pulizia etnica figlia della furia cieca, brutale e insensata dell’esercito di partigiani del dittatore slavo Tito e del suo folle progetto di dar vita a una federazione comunista jugoslava”. Lo dichiara in una nota la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele.“Quello delle– prosegue-, e’ stato un sanguinoso eccidio di massa di cui, purtroppo, i libri di storia parlano poco e niente nonostante abbia coinvolto migliaia di italiani brutalmente assassinati o costretti a un vero e proprio esodo di massa dall’Istria e dalla Venezia-Giulia per non incorrere nelle inaudite violenze di un regime, quello comunista, spietato e senza scrupoli”.