Foibe, Meloni commossa alla cerimonia per il Giorno del ricordo: occhi lucidi durante la testimonianza dell'esule Egea Haffner

Momento di commozione per la presidente del Consiglio, Giorgialaper ildel, al Quirinale, che commemora il massacro delle. La premier ha seguito gli interventi seduta in prima fila e,ladi, esule di Pola, diventata simbolo dell’esodo giuliano-dalmata per la foto “La bambina con la valigia”, si è. Sulla storia diè stato tratto un libro e ora una film per la tv, con la regia di Gianluca Mazzella. “Le paure, le ingiustizie e le umiliazioni che noi esuli abbiamo dovuto subire sono descritte nel film con sentimento”, stava dicendo, quando le telecamere hanno inquadrato il volto della premier, mentre si passava la mano sugli.L'articoloper ildellaproviene da Il Fatto Quotidiano.