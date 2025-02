Secoloditalia.it - Foibe, Mattarella durissimo con la sinistra: “Ostilità dai partiti italiani vicini al comunismo di Tito”

“Stenti, sistemazioni precarie, povertà, ma soprattutto diffusa indifferenza, diffidenza. Financoda parte di forze eche si richiamavano, in Italia, alla stessa ideologia comunista di”. Parole durissime nei confronti della vecchia e nuova, colpevole di aver taciuto sul dramma delle, quelle del presidente della Repubblica, Sergio, che oggi ha celebrato al Quirinale il Giorno del Ricordo delle vittime dellee l’esodo delle popolazioni di origine giuliano-dalmata con un discorso quanto mai esplicito. In occasione della celebrazione al Quirinale, il presidente della Repubblica, ha ricordato che “la memoria storica è un atto di fondamentale importanza per la vita di ogni Stato, di ogni comunità. Ogni perdita, ogni sacrificio, ogni ingiustizia devono essere ricordati.