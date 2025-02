Ilfattoquotidiano.it - Foibe, la denuncia del sindaco di Bologna: “Gioventù nazionale entrata abusivamente in Comune”. Bignami: “È una calunnia” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro tra ildi, Matteo Lepore, e Fratelli d’Italia. Secondo il primo cittadino dopo una commemorazione per lee il giorno del ricordo, un gruppo di militanti disi sarebbe introdottoin, senza “alcun accordo con l’amministrazione” per deporre una corona. Il fatto, secondo Lepore, sarebbe stato “facilitato” da alcuni esponenti di Fdi, tra cui il capogruppo alla Camera, Galeazzoe la consigliera comunale Zuntini che avrebbe chiesto alla polizia locale di entrare dall’ingresso riservato al personale politico.L’episodio sarebbe avvenuto in serata, al termine della manifestazione, prevista, di.Secondo, però, ladi Lepore sarebbe falsa e anzi il capogruppo di Fdi è pronto a “sporgere querela pere diffamazione” perché non va bene “accostarci ai fascisti, a facilitatori non capisco di che, quando abbiamo una documentazioneche dimostra” altro.