Foibe la commemorazione a Prato La sindaca Bugetti | Memoria funzioni da anticorpo

, 10 febbraio 2025 – Celebrazioni anel Giorno del Ricordo, indei massacri dellee dell'esodo giuliano dalmata. LaIlariae il prefetto Michela La Iacona hanno deposto una corona d’alloro alla targa commemorativa di via Martiri delle, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Al termine dellahanno preso la parola per un breve intervento il vicario della Diocesi, monsignor Daniele Scaccini, e la: “Commemorare questo dramma nazionale non è né di destra né di sinistra – ha affermato la prima cittadina – E’ il riconoscimento del diritto alladi un popolo che ha pagato sulla propria pelle le conseguenze della sconfitta della seconda guerra mondiale, le atrocità del fascismo anche in quelle zone e l’incapacità del nostro Paese di fare i conti con il proprio passato.