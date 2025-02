Lanazione.it - Foibe, il giorno del ricordo: "Minuto di silenzio in aula"

Oggi è deldel, l’occasione per commemorare le vittime dellee gli esuli giuliano-dalmati. "Una tragedia che ha colpito migliaia di italiani, costretti a subire violenze, persecuzioni e l’esilio. "Purtroppo, ancora oggi, esiste una memoria a due velocità, dove alcune tragedie vengono unanimemente riconosciute e altre, come quella delle, faticano a trovare il rispetto che meritano", dichiara Gabriele Chiavacci, vicepresidente della commissione Ambiente e territorio e vice capogruppo del Centrodestra per Empoli. Sulla stessa linea, Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli e capogruppo del Centrodestra per Empoli: "Oggi è un monito per tutti: quando l’ideologia cancella il valore della vita umana, le conseguenze sono sempre drammatiche. Dobbiamo trasmettere questa consapevolezza alle nuove generazioni.