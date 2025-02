Iltempo.it - Foibe, censura in classe. Valditara dopo la denuncia de Il Tempo: "Scuola luogo di confronto"

Lausata comeper propagandare deliranti falsità storiche. A qualunque costo, contro ogni tipo di logica e di buon senso. Mettendo il bavaglio a chi, al contrario, vuole ricordare il dramma di un popolo rimanticato. La sinistra continua ad offrire il peggio di se stessa in occasione del Giorno del Ricordo. Basti pensare alla decisione della preside dell'istituto superiore cine-tv Rossellini di Roma. Domani il senatore di Fdi Roberto Menia avrebbe dovuto essere presente ad un incontro con gli studenti. I collettivi sono insorti, gridando allo scandalo. E la dirigente scolastica, su pressioni di numerosi insegnanti (in primis il vicepreside) ha inserito la retromarcia. Si dirà: non si è voluto portare la politica in unapubblica. Falso. Almeno a giudicare dalla doppiezza nella scelta che, al contrario, ha consentito a Alessandra Kersevan, storica e ricercatrice, di avere libero accesso negli istituti pubblici italiano.