Ilfattoquotidiano.it - Fobie, Giorno del Ricordo. Meloni: “Ricordare è un dovere di verità e giustizia”. Piantedosi: “Ferite appartengono all’intera Nazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel “del” in memoria delle vittime delle foibe, la presidente del Consiglio Giorgiarende omaggio alle persone che hanno perso la vita “e a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata“: “Una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata”, la definisceche sottolinea che “è undi, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni”. “L’Italia non dimentica”, conclude la premier nel suo messaggio sui social postando il video della sua visita, lo scorso anno, al Monumento nazionale di Basovizza.Il Sacrario di Basovizza dal 2007 è luogo della Memoria per le famiglie degli infoibati e dei deportati morti nei campi di concentramento dell’ex Jugoslavia: a deporre una corona in rappresentanza del governo quest’anno è il ministro della, Carlo Nordio.