Flessione a doppia cifra per i veicoli industriali a gennaio

ROMA (ITALPRESS) –per i. Secondo il Centro Studi e Statistiche UNRAE – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel primo mese del 2025 il mercato ha mostrato una contrazione del 13,7%, con 2.570 immatricolazioni. Nel dettaglio, i segmenti deileggeri e medio-leggeri subiscono un pesante calo, attorno al 35%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.superiore al 10% per ipesanti con massa uguale o superiore a 16 tonnellate. Analizzando quest’ultimo dato per tipologia di mezzi, i carri, pari a 935 unità, crescono nel mese del 2,4%, mentre diminuiscono di oltre il 17% i trattori stradali.conferma dunque il trend negativo che si protrae da ormai sei mesi, “e le previsioni di inizio 2025 restano in salita”, sottolinea Paolo Starace, presidente della Sezionedi Unrae.