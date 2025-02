Fiumicino furti al duty free dell’aeroporto e Ncc abusivi | multe per oltre 9mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della compagnia aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale diLeonardo Da Vinci. I controlli si sono concentrati nelle uscite dei Terminal e all’interno dello scalo, nelle attività commerciali. I carabinieri della stazione aeroporto di, nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare le condotte illecite messe in atto da operatoridel trasporto pubblico non di linea all’interno dello scalo Intercontinentale Leonardo Da Vinci, hanno notificato quattro misure di prevenzione personale, foglio di via obbligatorio con la prescrizione del divieto di ritorno nel Comune, poiché più volte sorpresi e allontanati dai Carabinieri con formali provvedimenti dalla aree aeroportuali. Al termine di un servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, hanno sanzionato con una multa complessiva da 6492, in diverse circostanze, tre autisti Ncc che procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito.