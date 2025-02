Lanazione.it - Firenze, una Casa per l’esercito dei rider: “Qui si ricaricano bici e persone”

, 10 febbraio 2025 – Non è più un ’lavoretto per studenti’. Dimentichiamoci dei fuorisede che per racimolare qualche soldino e non pesare sulle spalle dei genitori, fanno consegne. Erano altri tempi. Il lavoro delha condizioni così difficili da sostenere che sono perlopiù stranieri quelli “disposti” a farlo, non senza qualche rivendicazione, vedi lo sciopero di fine gennaio scorso. A dirlo sono i sindacati, che hanno il polso della situazione di una professione sempre più al centro delle polemiche. “Di italiani sono rimasti in pochi – spiega Mattia Chiosi della Nidil Cgil–. Al sud Italia ce ne sono di più, anche tra chi è in cassa integrazione come alcuni lavoratori dell’ex Ilva. Ma al centro nord sono quasi tutti immigrati”. Arrivano dal Pakistan, dall’Asia Meridionale in generale, dal Bangladesh, qualcuno dalla Nigeria e dall’India, o dalla Somalia.