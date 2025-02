Lanazione.it - Firenze, l’Ort rende omaggio con un concerto a Dallapiccola

, 10 febbraio 2025 - Benedetto Lupo e Markus Stenz saranno protagonisti di un programma chenel cinquantenario della morte. Ildebutta il 14 febbraio a, con repliche a Empoli, Pisa e Figline. Mezzo secolo fa, proprio in questi giorni (il 19 febbraio), moriva nella sua abitazione di via Romana il compositore Luigi, il primo in Italia a scrivere musica dodecafonica. Istriano di nascita,fu casa sua a partire dal 1922, quando vi si trasferì per studiare al “Cherubini” (pianoforte con Ernesto Consolo, composizione con Vito Frazzi), dove poi insegnò a generazioni di studenti, alcuni destinati a carriere strepitose, come Sylvano Bussotti. Alla dodecafonia, teorizzata da Arnold Schönberg negli anni Venti,si avvicinò caparbiamente in pieno fascismo, quando l’avanguardia europea faticava a superare le Alpi.