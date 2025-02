Lanazione.it - Firenze, ancora un colpo al Caffè Garden: "E' il terzo in tre mesi"

, 10 febbraio 2025 – E' la terza volta in treche ildi viale Redi è vittima dei malviventi. Ieri sera, intorno alle 23, due uomini, dopo aver infranto i distributori automatici, sono fuggiti con bibite e snack. A rendersi conto dell'accaduto un passante che ha immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata la polizia, che ora indaga sull'accaduto.furto al"E' la terza volta in treche ildi viale Redi subisce un furto. Servono maggiori controlli, è diventato difficile vivere e lavorare in queste condizioni", dice Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino. Rossella Conte