Lanazione.it - Firenze, al cinema con Chiara Francini per una serata Lions di solidarietà

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 - Anche ilpuò essere uno strumento piacevole per servire la comunità?.Assolutamente sì se quattro LC del Distretto 108La-Toscana:Giotto,Michelangelo e Le Signe si uniscono per organizzare l’evento “Alcon”, nella giornata di martedì 11 marzo ore 21,00 presso illa Compagnia a..Per l'occasione sarà presentato e proiettato il film “Coppia aperta quasi spalancata”. Tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo.Si tratta di un film sul desiderio di felicità. Un’esplorazione sulle modalità e le forme dell’amore nel mondo contemporaneo, all’insegna del whatever works - basta che funzioni, attraversato dallo sguardo ironico e curioso della protagonista.., attrice e scrittrice di successo, porta in scena da anni questo testo scritto nel 1983 da Franca Rame e Dario Fo: lo spettacolo che racconta la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più.