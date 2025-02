Pianetamilan.it - Fiorentina, Zaniolo e il commovente motivo del numero 17 | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Nicolòè passato dall'Atalanta alla- via Galatasaray - nel calciomercato invernale. Indosserà il17: ecco perchéNicolò, attaccante italiano classe 1999, è passato dall'Atalanta alla- via Galatasaray - nell'ultima sessione invernale di calciomercato. A Bergamo ha indossato la maglia10; a Firenze, invece, ha ripreso il17, dorsale che aveva già portato proprio in Turchia con i 'Cinbom'. Ecco, nelche spiega ildella scelta di questodi maglia in viola