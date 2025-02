Sport.quotidiano.net - Fiorentina, voglia di riprovarci: contro Thuram c’è super Kean

Firenze, 10 febbraio 2025 –-Inter, atto secondo. A campo invertito rispetto a giovedì scorso, e quindi – e ovviamente – a San Siro. Si riparte dalla notte magica del Franchi. Tre a zero per i viola e tutti a casa. Felici e contenti, anzi, diciamo pure euforici, i fiorentini. Delusi, increduli e arrabbiati i nerazzurri. Tutto bello, tutto ancora molto saporito, ma assolutamente da dimenticare. Già, perché il secondo atto fra Inter e, quello che andrà in scena stasera, sarà davvero un’altra cosa. Ci sarà, prima di tutto, un’altrain campo. Non più quella costruita nell’emergenza della scorsa settimana (fra regole di mercato che impedivano l’impiego dei nuovi acquisti e giocatori indisponibili come Gud), ma quella che Palladino ha deciso di costruire puntando su una parte dei volti nuovi arrivati in viola.