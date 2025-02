Ilgiorno.it - Fioccano le truffe nel nome di Crosetto. Il tentato raggiro a una piccola azienda e i carabinieri mascherati da impiegati

Milano – L’esposto del ministro della Difesa, Guido, il cuiè stato usato per mettere a segno la maxi truffa nei confronti di una serie di imprenditori, è stato depositato. E già nei prossimi giorni potrebbe arrivare una richiesta, sempre dalla Procura di Milano, di sentire proprio il ministro della Difesa come persona informata dei fatti. La denuncia ipotizza la sostituzione di persona. Ma non solo vip con bonifici stellari sono finiti sotto la lente di procura e nucleo investigativo dei, perché i casi e le segnalazioni di sedicenti inviati del ministero della Difesa aumentano. Come quella che arriva da unaemiliana, contattata da un sedicente braccio destro di Guido, inviato dal ministero della Difesa. L’si occupa di strutture per la messa in sicurezza di luoghi, anche militari.