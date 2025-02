Ilrestodelcarlino.it - Finestrini di auto in frantumi. Raffica di furti in via Cecati

"Sta diventando un problema". La frase, corredata da diverse foto, si riferisce ai diversicon spaccata avvenuti nel parcheggio di via, lato Cimitero Monumentale, nella notte tra sabato e ieri. Più di una vettura la mattina è stata ritrovata col finestrino in pezzi. La notizia arriva da un post social, come già avvenuto più di una volta negli ultimi mesi. Il fenomeno deicon spaccata infatti sta interessando sempre di più il centro storico, controviali compresi, e le zone attigue come appunto viao Ospizio/Mirabello. Spesso tra l’altro non si tratta nemmeno un’azione mirata, nel senso che i proprietari non lasciano nulla in bella vista dentro il mezzo, ma il colpo viene messo a segno ugualmente fosse anche solo per rubare poche monetine. In quest’ultima occasione, tra l’altro, a essere colpito è uno dei parcheggi più usati dai reggiani per raggiungere il centro.