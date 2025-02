Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, la Toscana vota la legge di iniziativa popolare per dare “tempi certi”. Giani: “Le divisioni nel Pd si stanno ricomponendo”

Laè la prima Regione che potrebbe approvare ladisul. Mentre il Parlamento ancora non si muove, nonostante la sentenza della Consulta sul caso Cappato che chiedeva di colmare il vuoto normativo, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso una campagna che ha portato sui tavoli dei consigli regionali una proposta per” a chi chiede di avere accesso all’aiuto alla morte volontaria, il cosiddetto “suicidio assistito”. Negli ultimi giorni non sono mancatee minacce di ripensamento tra le fila del Partito democratico, tanto da far temere colpi di scena. Oggi a tranquillizzare è stato lo stesso presidente della Regione Eugenio: “Quelli che potevano essere toni di divisione si, anche attraverso emendamenti e la riscrittura del testo.