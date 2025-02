Ilrestodelcarlino.it - Filma i ladri che smontano le ruote dalla sua auto: due 19enni arrestati dai carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Crespellano (Bologna), 10 febbraio 2025 – Hato iche le stavano smontando gli pneumaticisua. I due, entrambi diciannovenni, sono stati fermati poco dopo daidel nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale che li hannocon l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Quando e dove è successo Il tutto è successo l'altra notte a Calcara, frazione di Crespellano, quando i militari dell'Arma, impegnati in un servizio notturno di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti in Valsamoggia, sono intervenuti in piazza Lorenzo D’Auria, dove era stato segnalato un furto su un'in sosta. Mentre isi stavano avvicinando alla piazza hanno incrociato un'Audi A3 con due persone a bordo. I militari, insospettiti, li hanno fermati e identificati, scoprendo che entrambi i diciannovenni avevano le mani sporche e a bordo dell'c'erano quattro pneumatici, con ancora il cerchio in lega.