Filardi: "Calo fisico e mentale dopo le due le rimonte contro Juventus e Atalanta"

Massimo, ex calciatore del Napoli, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:: generalmente nell’arco di una stagione capita una fase di appannamento“? Generalmente nell’arco di una stagione capita una fase di appannamento, e non c’entra che il Napoli giochi una sola partita a settimana. Non è un caso che questo appannamento sia arrivatodue gare tostissime sul piano, quelle con, dove la squadra ha compiuto due eccezionali. Quando non sei al top, devi trovare un modo per portare a casa il risultato, per questo l’errore sul gol subitol’Udinese è stato molto grave. A maggior ragione in partite come queste si deve stare attenti ai più piccoli dettagli.