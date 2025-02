Lapresse.it - Fiera di Sant’Apollonia, a Rivolta d’Adda il concorso di bellezza delle mucche

Una mucca frisona campionessa di razza può anche valere 40-50 mila euro in Italia e anche più di 100 mila euro sul mercato americano per le sue caratteristiche morfologiche ma soprattutto per la qualità genetica che può garantire con i suoi ovociti nella procreazione di altri animali. Ava in scena ladi, giunta ufficialmente alla sua edizione numero 197 ma con oltre 260 anni di storia certificati da documenti storici scoperti di recente nell’archivio comunale. Durante labovina più antica di Lombardia e tra le più storiche d’Italia, sono state incoronate fra 70 concorrenti le cinque ‘Frisone Più Belle‘ mentre un premio è stato assegnato anche al miglior allevatore ma c’è anche una reginetta assoluta ed è Betty. . L’intervento dei maestri tosatori contribuisce a far belle le: un colpo di phon, una spazzolata e una spruzzata di lacca per far risaltare ad esempio la linea della schiena e come nei concorsi diper eleggere una miss contano le misure.