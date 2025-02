Inter-news.it - Feyenoord rivoluzione prima dei playoff col Milan: esonerato Priske!

Leggi su Inter-news.it

Il, possibile euro-rivale dell’Inter, che tra due giorni sfiderà ilaidi Champions League, esonera l’allenatore Brian. Ecco i motivi e la situazione del club olandese.IL COMUNICATO – Non un bel momento in casa, proprio a due giorni dalla gara didi Champions League contro il. Tra l’altro,al quale il club olandese ha ceduto proprio una settimana fa Santiago Gimenez. Adesso la squadra resta senza allenatore, considerando il recentissimo esonero di Brian. Questa la nota con la quale la società comunica la novità: «Ile l’allenatore Brianhanno concordato di separarsi con effetto immediato. Il club cita i risultati incostanti e la mancanza di alchimia come motivi principali. Oltre all’allenatore Brian, anche gli allenatori assistenti Lukas Babalola Andeon e Björn Hamberg lasceranno immediatamente il