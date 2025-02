Sport.periodicodaily.com - Feyenoord-Milan: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025. I rossoneri si giocano molto del loro futuro contro gli olandesi che per la prima volta hanno raggiunto una storica qualificazione.si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio De Kuipp di Rotterdam.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi non stanno attraversando un periodo troppo positivo. La squadra di Priske, a causa dei troppi risultati altalenanti, è scivolata al quinto posto nel campionato olandese. In compenso, può consolarsi con la storica qualificazione al play-off di Champions certificata grazie alla diciannovesima posizione in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.I rossoneri, invece, stanno meglio grazie ai tre risultati utili consecutivi, tra campionato e Coppa Italia, che li hanno risollevati dopo la disgraziata sconfitta nell’ultima giornata di Champions League contro la Dinamo Zagabria, che è purtroppo valso il play-off.