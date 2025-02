Dailymilan.it - Feyenoord-Milan è la partita di Santiago Gimenez: i numeri

Leggi su Dailymilan.it

sarà la gara del grande ex, ecco idell’attaccante rossonero nelle due presenze col Diavolo.Ildi Sergio Conceiçao si accinge ad affrontare ilnello spareggio di Champions League. La sconfitta nell’ultimo turno contro la Dinamo Zagabria in Croazia obbliga i rossoneri (forse troppo sicuri di passare il turno) a vedersela contro il olandesi. Gara 1 a Rotterdam e ritorno al Meazza per giocarsi il tutto per tutto davanti i propri sostenitori.L’attaccante messicanoha avuto un grande impatto con la maglia del, infatti nelle due apparizioni col Diavolo contro Roma ed Empoli il classe 2001 ha messo a referto 1 goal e 1 assist. L’exsi troverà di fronte il suo passato alla sua prima gara in Champions League con iesi, sicuramente tutti i fari saranno puntati su di lui.