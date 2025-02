.com - Festival di Sanremo, tutti i vincitori dal 1951 a oggi

Leggi su .com

Al via l’edizione 2025, eccodeldidalal 2024 (da Nilla Pizzi ad Angelina Mango) e delle Nuove proposte dal 1984 al 2023 (da Eros Ramazzotti a Clara)Al via ildi2025 (quigli articoli), edizione numero 73 della kermesse più amata e più seguita in Italia, che non ha eguali in Europa. Non c’è un vero favorito dopo il primo ascolto e le nostre pagelle. Il vincitore rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Andiamo a riscopriredelle passate 72 edizioni.deldi(Campioni / Big)Nilla Pizzi – Grazie dei fiori1952 Nilla Pizzi – Vola colomba1953 Carla Boni / Flo Sandon’s – Viale d’autunno1954 Giorgio Consolini / Gino Latilla – Tutte le mamme1955 Claudio Villa / Tullio Pane – Buongiorno tristezza1956 Franca Raimondi – Aprite le finestre1957 Claudio Villa / Nunzio Gallo – Corde della mia chitarra1958 Domenico Modugno / Johnny Dorelli – Nel blu dipinto di blu1959 Domenico Modugno / Johnny Dorelli – Piove (Ciao ciao bambina)1960 Tony Dallara / Renato Rascel – Romantica1961 Betty Curtis / Luciano Tajoli – Al di là1962 Domenico Modugno / Claudio Villa – Addio.