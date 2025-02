Superguidatv.it - Festival di Sanremo 2025: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i conduttori e il programma delle serate e regolamento

Ildisi preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno, con una serie di novità e grandi protagonisti. La 75ª edizione si terrà dall’11 al 15 febbraio al Teatro Ariston, sotto la conduzione di Carlo Conti, accompagnato da co-d’eccezione. Ecco tutto quello che bisogna sapere su, primae tanto altro.Indice dei contenutiIin garaIlGliLe cover ed i duettiIl PrimaIl DopoNuove proposteIin gara aldiEcco l’elenco deidicon i rispettivi brani:Achille Lauro – “Incoscienti giovani”Bresh – “La tana del granchio”Brunori Sas – “L’alberonoci”Clara – “Febbre”ComaCose – “Cuoricini”Elodie – “Dimenticarsi alle 7”Fedez – “Battito”Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”Francesco Gabbani – “Viva la vita”Gaia – “Chiamo io chiami tu”Giorgia – “La cura per me”Irama – “Lentamente”Joan Thiele – “Eco”Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”Marcella Bella – “Pelle diamante”Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”Modà – “Non ti dimentico”Noemi – “Se t’innamori muori”Olly – “Balorda nostalgia”Rkomi – “Il ritmocose”Rocco Hunt – “Mille vote ancora”Rose Villain – “Fuorilegge”Sarah Toscano – “Amarcord”Serena Brancale – “Anema e core”Shablo feat.