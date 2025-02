Genovatoday.it - Festa per grandi e piccini in via Cantore per l'inaugurazione del nuovo punto vendita Enel

Leggi su Genovatoday.it

Una giornata diandrà in scena giovedì 13 febbraio in via200R, a Genova, per l’apertura ufficiale di unnegozio, frutto di un concept innovativo.A partire dalle 11 e per tutta la mattinata i partecipanti, accolti dal personalepresente, potranno ricevere.