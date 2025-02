Inter-news.it - Ferrari: «3-0 all’Inter? Stasera si comincia da capo! Un’ambizione»

è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Fiorentina, sfida valevole per la giornata numero ventiquattro del campionato di Serie A. Ecco quanto detto a DAZN nel pre-partita dal direttore generale del club violaGARA DIVERSA – Alessandroparla così prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina: «Dobbiamo pensare a una partita completamente diversa ,giovedì è stata fatta una buona gara con un ottimo risultato masi rida. Da sempre il nostro presidente ci dice che vuole tanti italiani giovani in squadra, abbiamo avuto l’opportunità di prendere dei talenti, non solo Kean e Zaniolo. Ci daranno l’opportunità di crescere ancora, gli innesti sono giusti. Zaniolo è un calciatore duttile, sia sulla fascia che centralmente potrà darci tanto tanto aiuto.