Biccy.it - Ferragni felice della sua storia, ma la famiglia Tronchetti Provera non approverebbe: “I retroscena”

Chiaraai media spagnoli ha dichiarato: “Ho una relazione, sono molto, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così“; ma non è tutto oro ciò che luccica. Da tempo, infatti, gira voce che ladi Giovanninon vedrebbe di buon occhio la relazione del figlio con Chiara e oggi, Gabriele Parpiglia, ha confermato tutto.“Lo avevamo annunciato in tempi non sospetti, ma lo scetticismo e l’incredulità avevano quasi fatto passare in secondo piano la notizia. Ma avevamo ragione” – ha esordito sui social – “A che cosa ci riferiamo? Alla contrarietànei confrontirelazione del figlio Giovanni con Chiara. Un’opposizione che arriva soprattutto da partemadre Cecilia Pirelli che ha posto al figlio delle condizioni“.