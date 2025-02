Velvetgossip.it - Ferragni e la sua storia d’amore: cosa ne pensa la famiglia Tronchetti Provera?

Leggi su Velvetgossip.it

Chiara, imprenditrice e influencer di fama mondiale, ha recentemente condiviso dettagli sulla sua nuova relazione, esprimendo la sua felicità e soddisfazione. “Ho una relazione, sono molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È lamigliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così”, ha dichiarato. Tuttavia, dietro questa apparente serenità, si cela una realtà complessa, poiché lanon sembra approvare questa unione.Le riserve dellaSecondo il giornalista Gabriele Parpiglia, le voci di dissenso all’interno dellacircolano da tempo. “Lo avevamo annunciato in tempi non sospetti”, ha scritto Parpiglia sui social. “Ma lo scetticismo e l’incredulità avevano quasi fatto passare in secondo piano la notizia.