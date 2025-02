Ilfattoquotidiano.it - Fermato sul treno senza biglietto, morde il dito alla poliziotta e le stacca una falange: arrestato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di trent’anni, originario del Gambia eprecedenti penali, ha ferito unanel commissariato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dopo essere statosu unregionale. Lo riporta il Corriere della sera. L’episodio è avvenuto venerdì sera. L’uomo, inizialmente collaborativo, ha aggretre agenti della Volante in modo violento: in particolare ha morso undonna,ndole unae costringendola a un intervento chirurgico urgente. La Procura di Ascoli ha aperto un’inchiesta, ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’aggressore è ora in stato di fermo e la sua posizione è al vaglio della Procura.Sulla vicenda sono intervenuti i sindacati di polizia: Valter Mazzetti, segretario generale di Fsp, ha dichiarato che, sebbene l’uomo sembrasse inizialmente collaborare, è poi improvvisamente esploso in una furia incontrollabile.