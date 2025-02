Lapresse.it - Femminicidio Venaria, la nipote: “Denunciate sempre”. Stasera la fiaccolata

questa sera alle 19 davanti alla casa didove questo weekend è avvenuto un, con tentato suicidio. “Ci saremo perché è giusto così: in memoria di mia zia e di tutte le donne vittime di violenza domestica. Non collego però il fatto a un amore tossico, perché in questo caso più che di amore tossico possiamo parlare di pena, paura” spiega a LaPresse ladi Cinzia D’Aries, la vittima del, accoltellata dal marito Pietro Quartuccio che poi ha cercato di togliersi la vita.“In ogni caso parteciperemo allaperché è giusto dedicare un momento a chi purtroppo non è più con noi. Il messaggio che vorremmo far passare è quello di denunciare assolutamente. Parlare, non avere paura. Cercare di volerci bene: se non ci vogliamo bene noi, nessuno ci vorrà bene al nostro posto”, dice ancora la giovane a LaPresse.