Femminicidio Quintanilla il gip su Rivas | Ha agito con lucidità non escluso coinvolgimento di terzi

Era solo Pablo Gonzalez? Il 48enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere della compagna Jhoanna Nataly, uccisa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, potrebbe avere avuto un complice. “La versione dell’indagato che ha rimarcato l’involontarietà della condotta omicida” – ha parlato di averle “rotto il collo” durante un gioco erotico – “è ancora da vagliare, considerato che il corpo non è stato ancora rinvenuto e sono in corso accertamenti tecnici” scrive nell’ordinanza la giudice Anna Calabi che ha convalidato l’arresto in carcere dell’uomo.Nelle esigenze cautelati si rimarca come “il mancato rinvenimento del corpo non consente di avere uno scenario completo della vicenda delittuosa e non consente di escludere l’eventualedi terze persone”.