Femminicidio Eleonora Guidi massacrata con 24 coltellate Mistero sul movente | Negli ultimi giorni il compagno sembrava confuso

Sono 24 leche hanno tolto la vita a, 34enne uccisa la mattina di sabato 8 febbraio dalLorenzo Innocenti. È il risultato dell’autopsia svolta sul corpo della donna all’istituto di medicina legale di Firenze. Colpita ripetutamente con un coltello da cucina al collo, alle spalle e al petto senza permetterle la fuga. Fino a farla crollare a terra a pochi passi dal figlio di un anno e mezzo. L’uomo, in condizioni gravi dopo essersi gettato dal balcone della abitazione di Rufina, è ricoverato in coma farmacologico al policlinico di Careggi. Nelle prossime ore il corpo disarà restituito alla sua famiglia per la celebrazione del funerale, prima del quale la città organizzerà una fiaccolata.La prima ricostruzione e l’affido del figlioSecondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, all’alba di sabato 8 febbraio la donna stava preparando il caffè in cucina quando ill’ha aggredita alle spalle colpendola con un coltello.