Fanpage.it - Femminicidio Alessandra Matteuzzi, i giudici su Padovani: “Per lui era un oggetto, non si è mai pentito”

Leggi su Fanpage.it

Depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso novembre idella Corte d'Assise d'appello di Bologna hanno confermato l'ergastolo per Giovanni. L'uomo era stato condannato anche in primo grado per ildi, l'ex compagna uccisa a calci, pugni e martellate il 23 agosto 2022.