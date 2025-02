Quotidiano.net - Femminicidi Tre casi in 72 ore

Trein tre giorni, in poco più di un mese, dal 5 gennaio a ieri, sono già state ammazzate in Italia cinque donne. L’anno appena cominciato ripropone lo stesso copione del 2024, quando ifurono novanta: la maggioranza maturati in ambito familiare, quasi la metà messi in atto dal partner o dall’ex. Indignazione, appelli, leggi. Sembra tutto inutile. La mattanza continua a ritmo inesorabile e si aggiunge ai numeri da genocidio (definizione dell’Istat) in tutto il resto del mondo. "Occorre lavorare umilmente sulla formazione e il biasimo delle residue mitologie di virilità – suggeriva la scrittrice Lidia Ravera lo scorso anno in un’intervista a questo giornale –. È necessario ripulire le parti della commedia dove l’uomo è forte e la donna, a scelta, oggetto di desiderio o vendetta".