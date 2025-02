Biccy.it - Fedez sorprende a poche ore dall’inizio di Sanremo: “Come sto”

Ormai ci siamo, mancano poco più di 24 ore all’inizio del Festival die i big in gara stanno rilasciando le interviste in cui presentano i brani che ascolteremo per la prima volta martedì sera.si è fermato qualche minuto negli studi di Radio Italia ed ha parlato di Battito (qui il testo), del significato del suo pezzo sanremese, ma ha anche ammesso di avere un po’ di ansia pre show. A sorprese però il rapper di Rozzano è apparso in ottima forma,non lo si vedeva da tempo e visto il periodo complicato che sta affrontando non era scontato“sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta. Le differenze di quest’anno rispetto alla mia partecipazione del 2021? Se me la vivrò diversamente questa volta? Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio.