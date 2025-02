Bollicinevip.com - Fedez, nuove rivelazioni prima di Sanremo 2025: “Come sto? Mi auguro che…”

Leggi su Bollicinevip.com

sta? Il rapper si svela in vista del Festival diparla del brano die svelasi sentesi sta preparando a tornare sul noto palco dell’Arin in occasione della nuova edizione del Festival dial via da domani, martedì 11 febbraiosu Rai Uno.(Foto Ig @)In molti sono curiosi di scoprire se si ritirerà davvero dalla kermesse musicale dopo i recenti rumors circolati sul suo conto. Per lui non è certo un periodo semplice a causa delle vicende legate alla sua sfera personale, però al momento sembra essere molto concentrato sulla nuova esperienza che sta per vivere.Negli studi di Radio Italia ha svelatosi sente e ha parlato del suo brano, ‘Battito’, queste le sue parole: “? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta.