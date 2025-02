Anteprima24.it - Federalberghi Confcommercio Caserta alla Bit di Milano: “Qui per promuovere il territorio”

Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione di, anche quest’anno,Bit (Borsa internazionale del Turismo) di. Una vetrina fondamentale per la promozione dele anche una occasione per rilanciare un’offerta turistica che tenga conto delle diverse vocazioni della provincia di. Da quella naturalistica ed enogastronomica a quella storico-architettonica e monumentale. ‘Con impegno costante siamo sempre più presenti nelle principali fiere del turismo – spiega Sebastiano Simone, coordinatore provinciale di– e siamo l’unica associazione a rappresentare la città diin queste manifestazioni, consapevoli di non voler, né poter sostituire l’ente pubblico. Il nostro obiettivo è infatti quello di rappresentare al meglio la nostra realtà, ma ancheilno.