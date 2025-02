Liberoquotidiano.it - Fedelissima e ferocissima: la missione di Pam Biondi, la dama di ferro di Trump

(essima), Pam Bondi mercoledì scorso ha prestato giuramento come procuratrice generale degli Stati Uniti d'America e «sarà il più imparziale possibile», ha sogghignato. Stando alle cronache, ha perso una volta soltanto nella sua carriera e si trattava di un cane: durante l'uragano Katrina, una famiglia della Louisiana smarrì il suo San Bernardo. Venne salvato da un'associazione, riportato in America e dato in adozione. Lo accolse Bondi, lo chiamò Noah e la bestia le sbavò accanto per un annetto. Poi la famiglia d'origine riuscì a individuarlo: Noah in realtà si chiamava Master Tank e lo rivoleva indietro. «Gli ho promesso che l'avrei protetto», fu la risposta di Bondi, ne scaturì una battaglia legale di 16 mesi, perse la custodia. A vent'anni di distanza, la neosegretaria è sprovvista di molosso ma ha al guinzaglio un dipartimento da 113mila dipendenti (otto divisioni di avvocati, sette forze dell'ordine federali, tra cui l'FBI, 93 procuratori degli Stati Uniti) e con un bilancio da 37 miliardi di dollari.