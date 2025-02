Spazionapoli.it - Fedele mette nel mirino Conte e si sbilancia sullo Scudetto: l’analisi fa discutere

Calcio Napoli ultimissime – Il giorno dopo la sfida contro l’Udinese, Enricoesprime la sua opinione sugli azzurri: non manca la critica ad Antonio.C’è ancora delusione per il Napoli calcio, considerando quelle che sono le ultimissime dopo il pareggio ottenuto nella sfida di domenica sera contro l’Udinese. C’è la sensazione che si poteva e si doveva dare di più, malgrado delle difficoltà oggettive che stanno sicuramente complicando il cammino dei partenopei in questa fase di campionato. Ora, però, la stagione sta entrando in una fase decisiva, motivo per cui bisogna guardare con fame e cattiveria al futuro, se l’aspirazione è quella di lottare fino in fondo per la vittoria di Serie A.Nel frattempo, il dibattito circa il momento attuale degli azzurri continua e a esprimere un punto di vista a tal proposito è stato Enrico, intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre.