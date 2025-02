Abruzzo24ore.tv - Febbraio sorprende: temperature sopra la media, niente gelo e freddo in vista

Roma - Nonostante il mese di gennaio molto caldo, ancheprosegue conlae senza gelate. Le anomalie si fanno sentire,ttutto al Sud. Il mese di gennaio ha portato un clima insolitamente mite, conglobali che hanno toccato il record di quello più caldo mai registrato. E a quanto pare, anchenon offrirà scenari invernali particolarmente marcati, nonostante le attese di eventi meteorologici intensi legati a configurazioni atmosferiche complesse. Come abbiamo sottolineato più volte, anche lievi cambiamenti nelle condizioni iniziali di un sistema così intricato come quello meteorologico possono generare scenari imprevedibili, lontani da quanto annunciato. Con l'inizio della settimana dal 10 al 16, statisticamente la più fredda dell'anno per il Centro-Sud Italia, si osserveranno valori diurni più mild e notti generalmente più calde rispetto allastagionale.