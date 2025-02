Imiglioridififa.com - FC 25, Guida Completa alle Evoluzioni Stelle del Futuro Academy

Ledelrappresentano un’opportunità unica per far crescere i tuoi giocatori in EA Sports FC 25 Ultimate Team, trasformandoli da giovani talenti a leggende con chimica Icona. Questadettagliata ti aiuterà a capire il funzionamento delle, gli obiettivi dare e come massimizzare il potenziale del tuo giocatore.Come Funzionano ledel?D19 del 31 gennaio 2025, quando accedi per la prima volta alla modalità Ultimate Team, riceverai un’opzione di scelta tra 15 giocatori per iniziare il percorso delledel. Questo giocatore seguirà tre fasi evolutive, migliorando le sue statistiche e caratteristiche uniche, fino a ottenere la chimica Icona.Le tre fasi evolutive che si sviluppano in queste due settimane sono:Giovane Talento (Wonderkid)Stella del Club (Club Legend)Icona (Ultimate Legend con chimica Icona)I Potenziamenti ottenibili tramite ObiettiviDurante la campagna, sarà possibile migliorare il tuo giocatore grazie agli obiettividel: Scout Report, che ti permetteranno di ottenere consumabili Evo per personalizzare i PlayStyles e gli upgrade a Skill Moves e Weak Foot.