Liberoquotidiano.it - "Fate pena! Siete zerbini!": urla e insulti, la sceneggiata grillina in Aula contro Santanchè | Video

"Noi siamo qui oggi a chiedere a nome di tutti gli italiani che rappresentiamo che la ministrasi dimetta. La sua presenza è un disonore per le istituzioni e per il Paese. E' la terza volta che chiediamo all'di votare una mozione di sfiduciala ministra. Non ci interessano tanto le questioni giudiziarie. In primo luogo la ministraè un conflitto d'interesse che cammina". La deputata Vittoria Baldino illustra così la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contrro il ministro del Turismo Danielaper il caso Visibilia. E l'di Montecitorio diventa nuovamente il teatro di una chiassata politica delle opposizioni. Nessuna possibilità di riuscita, ma un circo mediatico perfetto da rilanciare sui social e in tv. ?La mozione di sfiducia dei 5 Stelle è stata sottoscritta anche dalla capogruppo del Pd Chiara Braga e dalla capogruppo di Avs Luana Zanella.