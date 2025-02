Messinatoday.it - "Fate l’amore a Taormina": weekend romantico nella perla dello Ionio

Leggi su Messinatoday.it

" con questo slogan la città si accende di romanticismo per San Valentino con luci e colori romantici per le sue incantevoli vie. Non mancheranno gli eventi con undi musica, emozioni e magia in piazza IX Aprile.Venerdì 14 febbraio ore 17,30-19 Mr Fabris sax.